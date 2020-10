Salvini sul Dpcm di Conte: «Massacrare milioni di italiani, bar e palestre non serve. Servono i soldi» (Di sabato 24 ottobre 2020) Salvini esprime a caldo tutte le sue riserve sulla bozza del nuovo Dpcm. E ironizzando sulla fatidica telefonata di Conte, finalmente arrivata alle 16 di questo pomeriggio, dichiara: «Gli italiani non vanno massacrati. E prendersela con bar, ristoranti e palestre non serve contro il Covid». Il Paese, infatti, ribadisce il leader del Carroccio, ha bisogno di protezione per gli anziani. Più tamponi. Assunzioni di nuovi medici e infermieri. Cure domiciliari e un sistema di trasporti pubblici più sicuro e funzionale. Salvini sul nuovo Dpcm: «Prendersela con bar, ristoranti e palestre non aiuta contro il Covid» «16.06 di oggi: telefonata di Conte per preannunciare ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 ottobre 2020)esprime a caldo tutte le sue risulla bozza del nuovo. E ironizzando sulla fatidica telefonata di, finalmente arrivata alle 16 di questo pomeriggio, dichiara: «Glinon vanno massacrati. E prendersela con bar, ristoranti enoncontro il Covid». Il Paese, infatti, ribadisce il leader del Carroccio, ha bisogno di protezione per gli anziani. Più tamponi. Assunzioni di nuovi medici e infermieri. Cure domiciliari e un sistema di trasporti pubblici più sicuro e funzionale.sul nuovo: «Prendersela con bar, ristoranti enon aiuta contro il Covid» «16.06 di oggi: telefonata diper preannunciare ...

