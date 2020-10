Salernitana, vittoria con merito: Anderson piega l’Ascoli a tre minuti dal termine (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno- All’”Arechi” la Salernitana supera di misura l’Ascoli e continua la striscia positiva di risultati utili consecutivi. Al 10’ granata pericolosi con una punizione laterale di Schiavone che stava per sorprendere tutti, bravo Leali a deviare in angolo. Al 17’ ci provano gli ospiti con una conclusione di Cavion, respinge Belec. Al 26’ Salernitana a un passo dal vantaggio: conclusione di Tutino deviata sul palo, poi Di Tacchio calcia alto da buona posizione. Il primo tempo si chiude senza reti. Al 2’ grande occasione per i granata: splendida conclusione dalla distanza di Schiavone che colpisce l’incrocio dei pali, sulla respinta ci prova Aya ma Leali si supera con un grande intervento. Al 21’ Ascoli pericoloso: dagli sviluppi di un angolo ci prova ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2Salerno- All’”Arechi” lasupera di misura l’Ascoli e continua la striscia positiva di risultati utili consecutivi. Al 10’ granata pericolosi con una punizione laterale di Schiavone che stava per sorprendere tutti, bravo Leali a deviare in angolo. Al 17’ ci provano gli ospiti con una conclusione di Cavion, respinge Belec. Al 26’a un passo dal vantaggio: conclusione di Tutino deviata sul palo, poi Di Tacchio calcia alto da buona posizione. Il primo tempo si chiude senza reti. Al 2’ grande occasione per i granata: splendida conclusione dalla distanza di Schiavone che colpisce l’incrocio dei pali, sulla respinta ci prova Aya ma Leali si supera con un grande intervento. Al 21’ Ascoli pericoloso: dagli sviluppi di un angolo ci prova ...

