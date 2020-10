Roma, Smalling out anche contro il Milan. Emergenza difesa: le soluzioni di Fonseca (Di sabato 24 ottobre 2020) Emergenza difesa per la Roma. Il tecnico Fonseca studia un paio di soluzioni tattiche per affrontare il Milan Leggi su 90min (Di sabato 24 ottobre 2020)per la. Il tecnicostudia un paio ditattiche per affrontare il

MomentiCalcio : Roma: Contro il Milan con il rebus difesa. Smalling e Mancini sono indisponibili, spazio a Ibanez e Kumbulla - ilRomanistaweb : #MilanRoma, domani alle 14.00 la conferenza stampa di #Fonseca L'allenatore giallorosso parlerà in vista del big-m… - ansa_lazio : Calcio: Roma, niente Milan per Smalling: Il centrale non recupera dalla distorsione al ginocchio - infoitsport : Roma, niente rischi per Smalling: si spera nella panchina a Milano, ma non si forzeranno i tempi di recupero - infoitsport : Roma, Sky: “Smalling, presa la decisione per lunedì contro il Milan” -