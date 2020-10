Padova | studente 16enne contro il preside | ' Mi chiamo Luca | non Paola'

(Di sabato 24 ottobre 2020) 'La mia scelta personale vale meno di una risma di carta': è racchiusa in queste parole l'amarezza diper essersi visto negare daldella scuola la possibilità di essere inserito tra i ...

PADOVA - «La mia scelta personale vale meno di una risma di ... Il preside Rocco Bello, accusa lo studente, non vuole cambiare quanto riportato ancora sulla carta d'identità. «Mi ha stupito la sua ...