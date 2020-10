Luca Toni, moglie e figli ostaggio di tre rapinatori. "Pistola e passamontagna". incubo in villa (Di sabato 24 ottobre 2020) Una rapina messa a segno ai danni di Luca Toni, è avvenuta nella sua villa a Montale, frazione di Castelnuovo Rangone in provincia di Modena. L'ex calciatore, campione del mondo del 2006, è stato aggredito mentre era con la moglie e i figli. Tre ladri a volto coperto e armati di Pistola si sono fatti consegnare gli oggetti di valore e sono poi scappati in auto. Toni poi ha raccontato sul proprio profilo Instagram la disavventura: "La cosa che conta di più è che la mia famiglia sta bene, non ci hanno fatto del male pur avendo subito tutti un bel trauma e un forte spavento. Dispiace anche il fatto che i malviventi mi abbiano portato via beni preziosi ma soprattutto affettivi. A seguito della rapina sono intervenute le forze ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Una rapina messa a segno ai danni di, è avvenuta nella suaa Montale, frazione di Castelnuovo Rangone in provincia di Modena. L'ex calciatore, campione del mondo del 2006, è stato aggredito mentre era con lae i. Tre ladri a volto coperto e armati disi sono fatti consegnare gli oggetti di valore e sono poi scappati in auto.poi ha raccontato sul proprio profilo Instagram la disavventura: "La cosa che conta di più è che la mia famiglia sta bene, non ci hanno fatto del male pur avendo subito tutti un bel trauma e un forte spavento. Dispiace anche il fatto che i malviventi mi abbiano portato via beni preziosi ma soprattutto affettivi. A seguito della rapina sono intervenute le forze ...

mante : Temo che sia il contrario di quanto leggo in giro. Non è che ciò che accade in Campania sia la conseguenza dei toni… - SkyTG24 : Rapina nella villa nel Modenese di Luca Toni: 'Ciò che conta è che mia famiglia sta bene' - SmorfiaDigitale : Luca Toni aggredito in casa da tre rapinatori armati - SecolodItalia1 : Il Covid non ferma i criminali: blitz nella villa di Luca Toni all’ora di cena. È caccia ai rapinatori… - Santame10 : RT @Libero_official: Luca #Toni, moglie e figli ostaggio di tre rapinatori. 'Pistola e passamontagna'. incubo in villa -