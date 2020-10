LIVE – Qualifiche F1 GP Portogallo 2020: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di sabato 24 ottobre 2020) Pomeriggio bollente a Portimao in vista della dodicesima qualifica stagionale. Il Gran Premio del Portogallo, dopo aver accantonato le tre sessioni di libere, prosegue con le Qualifiche che vedranno i piloti protagonisti a partire dalle ore 15:00. Tre fasi, dal Q1 al Q3, per stabilire la griglia di partenza e per assegnare, soprattutto, la pole position al pilota più veloce. Le Qualifiche del GP del Portogallo le potrete seguire in DIRETTA su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. Al termine della sessione verrà pubblicata la griglia di partenza oltre alle dichiarazioni dei protagonisti e tutti gli approfondimenti di giornata. Segui il LIVE delle Qualifiche AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Pomeriggio bollente a Portimao in vista della dodicesima qualifica stagionale. Il Gran Premio del, dopo aver accantonato le tre sessioni di libere, prosegue con leche vedranno i piloti protagonisti a partire dalle ore 15:00. Tre fasi, dal Q1 al Q3, per stabilire la griglia di partenza e per assegnare, soprattutto, la pole position al pilota più veloce. Ledel GP delle potrete seguire insu Sportface attraverso iltestuale aggiornato in tempo reale. Al termine della sessione verrà pubblicata la griglia di partenza oltre alle dichiarazioni dei protagonisti egli approfondimenti di giornata. Segui ildelleAGGIORNA LA ...

La Formula Uno continua nella stagione più strana e allo stesso tempo breve mai vista. Dodicesimo atto del Mondiale di F1 a Portimao dove si correrà il F1 GP di Portogallo. Si tratta della prima volta ...

Il Motomondiale torna protagonista del weekend. Secondo appuntamento consecutivo ad Aragon, questa volta per il MotoGP GP di Teruel. Si corre con orari diversi rispetto al solito dato che la scorsa se ...

La Formula Uno continua nella stagione più strana e allo stesso tempo breve mai vista. Dodicesimo atto del Mondiale di F1 a Portimao dove si correrà il F1 GP di Portogallo. Si tratta della prima volta ...Il Motomondiale torna protagonista del weekend. Secondo appuntamento consecutivo ad Aragon, questa volta per il MotoGP GP di Teruel. Si corre con orari diversi rispetto al solito dato che la scorsa se ...