Il tempo del mondo | i vincitori del Weather Photographer of the year 2020

(Di sabato 24 ottobre 2020) Gli effetti del cambiamento climatico racchiusi in un’immagine: si intola Blizzard (cioè bufera di neve), ritrae il ponte di Brooklyn, a New York, in una gelida giornata invernale, mentre la gente che cammina fatica a ripararsi della tempesta. L’ha scattata Rudolf Sulgan, ed è la vincitrice dell’edizione 2020 del Weather Photographer of the Year: il concorso annuale organizzato dalla Royal Meteorological Society, in associazione con AccuWeather per premiare le foto più spettacolari che raccontano la bellezza, ma anche la mostruosità, dei fenomeni meteorologici. Blizard by Rudolf SulganMain WinnerRoyal Metereological Society