Genoa-Inter 0-2, Lukaku e D'Ambrosio regalano i tre punti a Conte (Di sabato 24 ottobre 2020) L'Inter torna alla vittoria a Marassi battendo 2-0 il Genoa di Maran. Il solito Lukaku la sblocca nella ripresa, poi D'Ambrosio la chiude Genoa-Inter segna il ritorna alla vittoria della squadra di Conte dopo la sconfitta nel derby e il pareggio di Champions League. Primo tempo di possesso palla abbastanza sterile per i nerazzurri, nella ripresa si decide il match con i gol di Lukaku e D'Ambrosio. La partita I nerazzurri fin dal primo minuto fanno la partita mantenendo costante il possesso del pallone. Ma il Genoa dietro si difende bene ed è molto ordinato con Bani che chiude le scorribande di Darmian e Lukaku sulla destra. Lautaro in ombra più volta si lamenta con i suoi, l'argentino non punge per ...

