Covid, nuovo picco di casi in Belgio: oltre 15mila in un giorno (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Belgio ha registrato un nuovo picco di contagi da coronavirus, saliti a 15.432 nella sola giornata di martedì. Il dato è stato reso noto sabato dall'Istituto di sanità pubblica Sciensano. Il record ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 ottobre 2020) Ilha registrato undi contagi da coronavirus, saliti a 15.432 nella sola giornata di martedì. Il dato è stato reso noto sabato dall'Istituto di sanità pubblica Sciensano. Il record ...

La7tv : Dopo sette mesi Alessio Lasta ritorna nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Cremona, da dove il raccont… - ilfoglio_it : Atteso per domenica il Dpcm per la stretta anti-covid. Non dovrà essere il bis di marzo, non dovrà far sprofondare… - MediasetTgcom24 : Covid, nuovo picco di casi in Belgio: oltre 15mila in un giorno #covid - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Covid, nuovo picco di casi in Belgio: oltre 15mila in un giorno #covid - AndreaBonturi : RT @EugenioCardi: Ansia, depressione e disturbi psicosomatici sono i gravi effetti collaterali del #Covid_19, assolutamente da non prendere… -