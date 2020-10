Calcio | Boninsegna | con questa difesa l' Inter non va lontana

(Di sabato 24 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 24 OTT - "Io sonoista dalla nascita e Conte mi fa arrabiare perché sta comprando troppi giocatori, è andato in confusione secondo me". Roberto, ospite del programma '...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Boninsegna e la lattina del ‘71: “Che botta... indimenticabile” #InterBorussia - sportli26181512 : Roberto Boninsegna ricorda la 'partita della lattina' del '71. VIDEO: Roberto Boninsegna riavvolge il nastro e torn… - SkySport : Roberto Boninsegna ricorda la 'partita della lattina' del '71. VIDEO #SkyUCL #UCL #SkySport #InterGladbach #Inter - Liguglia : Scopro solo ora che l’Inter ribaltó un 7-1 in tribunale grazie ad una lattina (???) che colpì Boninsegna. Sono lo… - Gazzetta_it : #Boninsegna e la lattina del ‘71: “Che botta... indimenticabile” #InterBorussia -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Boninsegna

Agenzia ANSA

"Io sono interista dalla nascita e Conte mi fa arrabiare perché sta comprando troppi giocatori, è andato in confusione secondo me". (ANSA) ...C' è anche una lattina di Coca-Cola tra Italia e Germania. Colpì alla testa Roberto Boninsegna il 20 ottobre '71, quasi mezzo secolo fa, durante la partita Borussia Mönchegladbach contro Inter finita ...