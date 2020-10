Barcellona-Real Madrid: Modric la chiude, gol al 90? (VIDEO) (Di sabato 24 ottobre 2020) Luka Modric, il Real Madrid cala il tris al Camp Nou. Partita chiusa nel Clasico che premia un Real Madrid più cinico. È il centrocampista croato a chiudere l’incontro con la rete al 90′ beffando un Neto piuttosto rivedibile. Con una serie di finte, Modric è riuscito ad accomodarsi il pallone per la facile conclusione a porta libera. Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Luka, ilcala il tris al Camp Nou. Partita chiusa nel Clasico che premia unpiù cinico. È il centrocampista croato are l’incontro con la rete al 90′ beffando un Neto piuttosto rivedibile. Con una serie di finte,è riuscito ad accomodarsi il pallone per la facile conclusione a porta libera.

100x100Napoli : L'eterna sfida tra #Barcellona e #RealMAdrid. - silviodifede : L'Inter stravince contro lo Shaktar. Lo Shaktar vince in casa del Real Madrid. Il Real Madrid vince in casa del Bar… - cuoredialiante : @Valeria23549267 Niente niente aspettavo il terzo del Real, scusami ma non ce la faccio a fare il tifo per il Barcellona?? - Acquis_view : Non è stato un brutto Barcellona, non è stato necessariamente il migliore Real. Ma non credo si possa dire che ques… - 22Alex87JUVE : Non vedo questo Barcellona così scarso. Al solito negli spazi diventa molto pericoloso. Sicuramente lascia tantissi… -