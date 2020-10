"16.06 di oggi". Salvini, un'altra telefonata di Conte: "preannuncio", la farsa sul Dpcm (Di sabato 24 ottobre 2020) “16.06 di oggi, telefonata di Conte per preannunciare (non condividere o discutere) l'ennesimo Dpcm con cambiamenti: limiti e chiusure”. Matteo Salvini ha svelato di aver ricevuto un'altra comunicazione dal premier, che stasera dovrebbe tenere una conferenza stampa alle 20.30 per illustrare le nuove restrizioni decise per provare a riportare sotto controllo la situazione epidemiologica dell'Italia. “Bisogna tutelare i soggetti più fragili, anziani e malati - ha dichiarato il segretario della Lega in merito alla notizia del coprifuoco per bar e ristoranti alle 18 - senza rinchiudere in casa 60 milioni di italiani. Servono subito tamponi a domicilio, assunzioni di medici e infermieri, più autobus e metropolitane, cure a casa per i malati meno gravi. Servono ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) “16.06 didiper preannunciare (non condividere o discutere) l'ennesimocon cambiamenti: limiti e chiusure”. Matteoha svelato di aver ricevuto un'comunicazione dal premier, che stasera dovrebbe tenere una conferenza stampa alle 20.30 per illustrare le nuove restrizioni decise per provare a riportare sotto controllo la situazione epidemiologica dell'Italia. “Bisogna tutelare i soggetti più fragili, anziani e malati - ha dichiarato il segretario della Lega in merito alla notizia del coprifuoco per bar e ristoranti alle 18 - senza rinchiudere in casa 60 milioni di italiani. Servono subito tamponi a domicilio, assunzioni di medici e infermieri, più autobus e metropolitane, cure a casa per i malati meno gravi. Servono ...

