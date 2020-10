Una Vita, anticipazioni 23 ottobre: i dubbi di Felipe (Di venerdì 23 ottobre 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 23 ottobre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.15 circa? Felipe è innamorato di Marcia e ha scelto lei, non Genoveva, che liquida in fretta, suscitandone l’ira. Tuttavia l’avvocato ha paura di quel che potrà dire la gente di Acacias sulla storia tra lui e la sua domestica… Felipe ha baciato Marcia. Da quel momento l’avvocato e laArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 23 ottobre 2020)“Una”, puntata del 232020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.15 circa?è innamorato di Marcia e ha scelto lei, non Genoveva, che liquida in fretta, suscitandone l’ira. Tuttavia l’avvocato ha paura di quel che potrà dire la gente di Acacias sulla storia tra lui e la sua domestica…ha baciato Marcia. Da quel momento l’avvocato e laArticolo completo: dal blog SoloDonna

matteosalvinimi : Pronti a tutto pur di salvare una vita. Eccezionale. Onore alle nostre Forze dell'Ordine! - albertoangela : La forza di Jackie risiedeva proprio nella sua capacità di saper affrontare le difficoltà che la vita le ha present… - SkySportMotoGP : Un omaggio a MARCO SIMONCELLI a 9 anni dalla sua morte ? «Si vive di più andando cinque minuti al massimo su una mo… - btsmyloveeee : RT @canicesmile: Lo posso dire? Lo dico. Io li capisco che non tollerano Tommaso. Una vita a fare carriera per poi essere oscurati e surcl… - 46Ivano : RT @AdalucDe: Forse ormai non c’è alternativa, ma riportare i nostri ragazzi del liceo a fare le lezioni a distanza è un fallimento della p… -