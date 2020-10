Tale e Quale Show 2020 | Pago è il vincitore della decima edizione

Leggi su tvblog

(Di sabato 24 ottobre 2020), ildellodel venerdì sera di Rai 1 è. Il cantautore, passato negli ultimi anni alle cronache per le sue storie d’amore tormentate, torna a trionfare in un programma televisivo in cui è il canto a farla da padrone.si è aggiudicato il primo premio interpretando stasera, nella puntata finale di venerdì 23 ottobre, Bruce Springsteen agli inizisua carriera, nel brano Dancing in the dark. Dopo aver vinto nel 2006 la terzadi Music Farm,supera Virginio e Barbara Cola nella classifica generale ...