Soglia per lockdown: Rt a 1,5 per 3 settimane. Tutti gli scenari ipotizzati dagli esperti (Di venerdì 23 ottobre 2020) "Trasmissione comunitaria diffusa, cluster non più distinti tra loro, nuovi casi non correlati a catene di trasmissione note, pressione sostenuta per i dipartimenti di prevenzione": se queste quattro... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 23 ottobre 2020) "Trasmissione comunitaria diffusa, cluster non più distinti tra loro, nuovi casi non correlati a catene di trasmissione note, pressione sostenuta per i dipartimenti di prevenzione": se queste quattro...

infoitinterno : Il governo pensa a nuove chiusure: c'è una soglia d'allerta fissata per un nuovo lockdown - Daniele_Manca : Nuovo lockdown in Italia per il Covid: la soglia di terapie intensive che lo fa scattare- ?@Corriere? Con 2.300 ric… - GDS_it : #Coronavirus, ecco la soglia per il nuovo #lockdown: Rt a 1,5 per 3 o più settimane - sawabonroma : RT @GDS_it: #Coronavirus, ecco la soglia per il nuovo lockdown: Rt a 1,5 per 3 o più settimane - catepass : RT @GDS_it: #Coronavirus, ecco la soglia per il nuovo lockdown: Rt a 1,5 per 3 o più settimane -