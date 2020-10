Serie C LIVE | le ultime notizie sui gironi A | B | C

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 ottobre 2020)C, ledal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni Gli aggiornamenti sui tredellaC: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati,, infortuni, squalifiche e mercato.C girone A LIVORNO – Le parole del presidente Navarra sulla possibile cessione del club toscano: «Ho firmato non una, ma ben sette volte, la richiesta di rilascio della fideiussione, buon ultima quella firmata ieri per complessivi 650.000 euro, come mi hanno detto di fare gli altri soci. Riguardo al passaggio di quote invece non è arrivato alcun visto di esecutività da parte della federazione per cui, in tutta questa confusione, non si riesce nemmeno a capire chi possa partecipare domani ...