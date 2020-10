Pandemia | aiuto allo sviluppo sempre più vitale

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Una promessa non mantenuta che arriva da lontano: sono trascorsi, infatti, 50 anni da quando nel Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite i Paesi ricchi del mondo sottoscrissero un impegno solenne per abbattere la povertà e il sottodestinando lo 0.7 per cento della ricchezza prodotta in Cooperazione. Invece, sono mancati all’appello 5.700 miliardi di dollari, ossia circa 114 miliardi all’anno. Come riporta il dossier di Openpolis e Oxfam, denunciando “il completo fallimento di questo fondamentale impegno”. Aiuti internazionali quanto mai necessari oggi per contrastare l’impatto socio-economico del Covid-19 e dei cambiamenti climatici. “La crisi economica che stiamo vivendo rischia di ridurre in povertà da 200 a 500 milioni di persone, rendere volatili gli stanziamenti in...