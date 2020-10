Oroscopo 24 ottobre 2020 | i pronostici di domani

Leggi su italiasera

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ben ritrovati in questo nostro spazio dedicato agli astri. Siamo pronti per rimescolare le carte e anticipare le mosse del cielo, con tutte i consigli del nuovodi. Ecco idi, 24, con le variazioni fino alle ultime previsioni.24: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro24: Ariete Altri traggono profitto dai tuoi sforzi, ma sii un buon sport perché ciò che accade viene fuori. Un giorno starai seduto carino per questo.24: Toro Sei stato coinvolto per apportare modifiche e pestare i piedi delle persone fa parte del lavoro. Detto questo, è meglio camminare piano che ...