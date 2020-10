Inter, Conte: «Non sono preoccupato per le assenze, siamo sulla strada giusta» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Antonio Conte è Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Genoa: ecco le dichiarazioni del tecnico Antonio Conte è Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Genoa: ecco le dichiarazioni del tecnico. LA GARA – «E’ giusto che guardiamo in casa nostra. Stiamo cercando di gestire la situazione facendo recuperare i giocatori e preparando le gare, anche perché sono tutte diverse tra loro e quindi dobbiamo unire le due cose, dando un buon recupero psicofisico ai calciatori. La maggior parte stanno giocando sempre». PREOCCUPAZIONI – «Non sono preoccupato, assolutamente. La strada intrapresa è quella giusta, rende felici me e i calciatori, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Antoniovenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Genoa: ecco le dichiarazioni del tecnico Antoniovenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Genoa: ecco le dichiarazioni del tecnico. LA GARA – «E’ giusto che guardiamo in casa nostra. Stiamo cercando di gestire la situazione facendo recuperare i giocatori e preparando le gare, anche perchétutte diverse tra loro e quindi dobbiamo unire le due cose, dando un buon recupero psicofisico ai calciatori. La maggior parte stanno giocando sempre». PREOCCUPAZIONI – «Non, assolutamente. Laintrapresa è quella, rende felici me e i calciatori, ...

