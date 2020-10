Il videomessaggio al veleno di Matilde scatena la lite tra Zorzi e la Gregoraci: ‘Parac**la’ (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nuovi scontri nella casa del Grande Fratello Vip 5. Matilde Brandi, eliminata durante la puntata di lunedì scorso, ha mandato un videomessaggio ai vipponi con parole non molto carine nei confronti di Tommaso Zorzi, Maria Teresa, Guenda e Stefania, mandando su tutte le furie l’inluencer. Zorzi e la Gregoraci litigano per colpa di Matilde Dopo il videomessaggio della Brandi, nella casa del GF VIP 5 si è accesa una vera e propria discussione che ha coinvolto Zorzi e Elisabetta Gregoraci. Il milanese ha sbottato contro Matilde definendola incoerente e str**nza per le parole dette: “Quello che ha detto è da str***a. Quando è uscita a me ha salutato dicendo che sono fantastico e ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nuovi scontri nella casa del Grande Fratello Vip 5.Brandi, eliminata durante la puntata di lunedì scorso, ha mandato unai vipponi con parole non molto carine nei confronti di Tommaso, Maria Teresa, Guenda e Stefania, mandando su tutte le furie l’inluencer.e lalitigano per colpa diDopo ildella Brandi, nella casa del GF VIP 5 si è accesa una vera e propria discussione che ha coinvoltoe Elisabetta. Il milanese ha sbottato controdefinendola incoerente e str**nza per le parole dette: “Quello che ha detto è da str***a. Quando è uscita a me ha salutato dicendo che sono fantastico e ...

nagia59 : RT @vincycernic95: Tommaso ha ragione MATILDE HA SPUTATO IL SUO VERO VELENO SOLO PER VIDEOMESSAGGIO E LA REGINA PEGGIO DI LEI CHE DICE COS… - ArgentineBlood : RT @vincycernic95: Tommaso ha ragione MATILDE HA SPUTATO IL SUO VERO VELENO SOLO PER VIDEOMESSAGGIO E LA REGINA PEGGIO DI LEI CHE DICE COS… - Martini14Emma : RT @vincycernic95: Tommaso ha ragione MATILDE HA SPUTATO IL SUO VERO VELENO SOLO PER VIDEOMESSAGGIO E LA REGINA PEGGIO DI LEI CHE DICE COS… - MaryPayne9444 : RT @vincycernic95: Tommaso ha ragione MATILDE HA SPUTATO IL SUO VERO VELENO SOLO PER VIDEOMESSAGGIO E LA REGINA PEGGIO DI LEI CHE DICE COS… - leyrahexia : RT @vincycernic95: Tommaso ha ragione MATILDE HA SPUTATO IL SUO VERO VELENO SOLO PER VIDEOMESSAGGIO E LA REGINA PEGGIO DI LEI CHE DICE COS… -

Ultime Notizie dalla rete : videomessaggio veleno ‘Gf Vip 5’, Matilde Brandi manda un videomessaggio che scatena il caos: Tommaso Zorzi le dà della stron*a e poi litiga con Elisabetta Gregoraci e le dà della paracu*a Isa e Chia GF Vip, lite tra Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci dopo le accuse di Matilde Brandi: 'Paracu*a'

Scoppia lo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo il videomessaggio di Matilde Brandi, che ha riservato parole al veleno a Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Stefania Orlando. Tommaso Zorzi s ...

Scoppia lo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo il videomessaggio di Matilde Brandi, che ha riservato parole al veleno a Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Stefania Orlando. Tommaso Zorzi s ...