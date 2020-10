Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni | ROBERTA E MARCELLO | prima prova d’amore

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Guai in vista per la nuova coppia de Il: artefice della marachella è Salvatore Amato (Emanuel Caserieo) che rischierà di mettere in crisi la relazione traBarbieri (Pietro Masotti) ePellegrino (Federica De Benedittis)!!! Andando con ordine, ledella fiction daily di Rai 1 ci informano del tentativo di Salvatore di dimenticare Gabriella (Ilaria Rossi): il giovane siciliano infatti deciderà di uscire con una sua vecchia fiamma e proporrà auna particolare “uscita a quattro” che potrebbe metterlo nei guai con l’ignara…Leggi anche: Daydreamer: MUZAFFER chiede a GULIZ di sposarlo!Cosa succederà ...