Huawei prova a scrollarsi di dosso Google con Petal Maps, Petal Search e Docs (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le alternative alle Google Apps cominciano ad essere interessanti, così i telefonini del gigante cinese tentano il rilancio Le nuove app di Huawei mirano a farci dimenticare il mondo di Google e per i possessori di un P40 o Mate 40 potrebbe funzionare Leggi su it.mashable (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le alternative alleApps cominciano ad essere interessanti, così i telefonini del gigante cinese tentano il rilancio Le nuove app dimirano a farci dimenticare il mondo die per i possessori di un P40 o Mate 40 potrebbe funzionare

WhatsTech3 : New post in Offerte & Codici Sconto: KSOUND Cuffie Bluetooth 5.0 Senza Fili con Custodia da Ricarica 30 Ore, Aurico… - HuaweiMobileIT : Con le nuove sessioni di work-out animati di #HuaweiWatchFIT è facile iniziare ad allenarti e imparare a svolgere a… - 1DNello13 : @_iilary Amo prova con il Huawei prendi telefoni buoni e non li paghi molto - MaurizioGabell1 : RT @laogai_italia: Huawei: i parlamentari affermano 'una chiara prova di collusione' con il Partito comunista cinese - -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei prova HUAWEI Mate 40 Pro domina la scena ''fotografica''. Su DxO Mark è primo in assoluto Hardware Upgrade Huawei P Smart 2021: un campione d’autonomia

Huawei P Smart 2021 vanta una batteria da 5.000 mAh che assicura un'autonomia incredibile. In Italia, a 229,90 euro ma con tanti omaggi inclusi per chi acquista entro il 1° novembre.

Recensione Honor MagicBook Pro, occhio ai paragoni azzardati!

Ecco la nostra recensione del recentissimo Honor MagicBook Pro, un notebook dalle specifiche interessanti e dal prezzo assolutamente concorrenziale che si scontra con un marketing forse un po' troppo ...

Huawei P Smart 2021 vanta una batteria da 5.000 mAh che assicura un'autonomia incredibile. In Italia, a 229,90 euro ma con tanti omaggi inclusi per chi acquista entro il 1° novembre.Ecco la nostra recensione del recentissimo Honor MagicBook Pro, un notebook dalle specifiche interessanti e dal prezzo assolutamente concorrenziale che si scontra con un marketing forse un po' troppo ...