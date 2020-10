Hacker russi al lavoro per creare caos e aiutare Trump La denuncia dell’Fbi

Leggi su formiche

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Un gruppo disostenuto dal governo russo e famoso per gli attacchi contro le compagnie energetiche “ha condotto un’offensiva contro un’ampia varietà di obiettivi statunitensi” tra cui le reti del trasporto aereo e “dozzine” di amministrazioni statali e locali. È quanto si legge in un alert firmato dall’Fbi e dalla divisione Cybersecurity and Infrastructure del dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti. LE INTENZIONI Glidel gruppo noto come Energetic Bear (ma anche come Berserk Bear, TeamSpy, Dragonfly, Havex, Crouching Yeti o Koala) hanno “rubato dati da almeno due server delle vittime”, spiegano le agenzie. Secondo cui, però, non c’è alcuna indicazione che abbiano “intenzionalmente interrotto attività relative ad aviazione, ...