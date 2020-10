Giro d’Italia, Cerny vince ad Asti. Kelderman in Maglia Rosa (Di venerdì 23 ottobre 2020) Josef Cerny ha vinto la diciannovesima tappa del Giro d’Italia. Kelderman ancora in Rosa. Asti – Josef Cerny ha vinto la diciannovesima tappa del Giro d’Italia. Il ceco sul traguardo di Asti ha preceduto il belga Victor Campenaerts (a 18″) e Jacopo Mosca (a 26″). 9° Giovanni Carbone (a 1’10”). Tappa caratterizzata da una protesta – E’ stata una frazione caratterizzata dalla protesta dei ciclisti. Il maltempo ha portato il gruppo a non partire. Una lunga trattativa che ha portato gli organizzatori a diminuire i chilometri. Josef Černý wins in Asti!Josef Černý vince ad Asti!#Giro ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Josefha vinto la diciannovesima tappa deld’Italia.ancora in– Josefha vinto la diciannovesima tappa deld’Italia. Il ceco sul traguardo diha preceduto il belga Victor Campenaerts (a 18″) e Jacopo Mosca (a 26″). 9° Giovanni Carbone (a 1’10”). Tappa caratterizzata da una protesta – E’ stata una frazione caratterizzata dalla protesta dei ciclisti. Il maltempo ha portato il gruppo a non partire. Una lunga trattativa che ha portato gli organizzatori a diminuire i chilometri. Josef Černý wins in!Josef Černýad!#...

