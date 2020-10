“Francesco Oppini con Tommaso Zorzi…”. GF Vip, la voce è grossa. Anche Alba Parietti ha nascosto qualcosa (Di venerdì 23 ottobre 2020) Loro due sembravano sempre più uniti, ma qualcosa forse si è rotto. Parliamo di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini che nel corso delle puntate del Grande Fratello Vip hanno mostrato di avere un gran bel feeling. Tanto che sui social la loro amicizia viene salutata con gioia dai fan che non perdono occasione di creare meme e video sui due. Ultimamente, però, qualcosa sembra essere cambiato e le insinuazioni su una strumentalizzazione della relazione si stanno facendo strada. In particolare, dopo un litigio tra Oppini e Zorzi dovuto ad uno scherzo, l’influencer milanese sarebbe rimasto deluso dal comportamento del figlio di Alba Parietti che non l’avrebbe difeso nel confronto con la Gregoraci. Non solo, proprio in occasione della lite tra ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Loro due sembravano sempre più uniti, maforse si è rotto. Parliamo diZorzi e Francescoche nel corso delle puntate del Grande Fratello Vip hanno mostrato di avere un gran bel feeling. Tanto che sui social la loro amicizia viene salutata con gioia dai fan che non perdono occasione di creare meme e video sui due. Ultimamente, però,sembra essere cambiato e le insinuazioni su una strumentalizzazione della relazione si stanno facendo strada. In particolare, dopo un litigio trae Zorzi dovuto ad uno scherzo, l’influencer milanese sarebbe rimasto deluso dal comportamento del figlio diche non l’avrebbe difeso nel confronto con la Gregoraci. Non solo, proprio in occasione della lite tra ...

gothiclolly99 : L’UNICO?? CHE ??ANCORA?? NON ??MI ??È ??CHIARO ??QUI ??È FRANCESCO ??OPPINI ?? ?????????? #GFVIP - Mascia92800243 : RT @Sudditi0: Oppini ieri ha detto: chi dice la verità sicuro non arriva in finale nel #gfvip... Caro Francesco in realtà sono sempre stati… - Sudditi0 : Oppini ieri ha detto: chi dice la verità sicuro non arriva in finale nel #gfvip... Caro Francesco in realtà sono se… - Giulietta23123 : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi a Francesco Oppini: “a mio avviso tu prendi delle non-posizioni paracule.” #GFVIP - giuls1313 : RT @LaFrancisella: oppini può essere uno stratega o meno. Ma se ho capito bene oggi è un suo giorno no per la nonna. Francesco è quello che… -

