ENAC | via libera CdA a regolamento per costruzione ed esercizio spazioporti

(Teleborsa) - Via libera del CdA dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile al Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli spazioporti. Lo ha comunicato l'Enac. "Si tratta di un evento di grand ...Nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 ottobre, il presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile Nicola Zaccheo ed il capo di Stato Maggiore Aeronautica generale Squadra Aerea Alberto Rosso hanno ...