De Luca chiede al governo un lockdown nazionale: 'La Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo. Ora chiudere tutto' – diretta (Di venerdì 23 ottobre 2020) "E' indispensabile decidere subito il lockdown". Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha chiesto all'esecutivo di rafforzare le misure restrittive a livello nazionale. E non solo: ha anche assicurato che, indipendentemente da cosa farà il governo, in ogni caso "la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo". "I dati attuali sul contagio", ha scritto il presidente dem su Facebook, "rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). E' indispensabile ...

