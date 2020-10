De Luca attacca il governo: «Serve il lockdown nazionale. A brevissimo chiusura totale in Campania» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca chiede al governo il lockdown totale. «I dati attuali sul contagio – dichiara De Luca – rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). È indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo». Le misure di De Luca De Luca con le ordinanze 79, 80, 81 e 82 aveva già ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il presidente della RegioneVincenzo Dechiede alil. «I dati attuali sul contagio – dichiara De– rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). È indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso lasi muoverà in questa direzione a». Le misure di DeDecon le ordinanze 79, 80, 81 e 82 aveva già ...

