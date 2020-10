Così il sacrificio di El Alamein forgia ancora la Folgore (Di venerdì 23 ottobre 2020) Matteo Carnieletto Il 23 ottobre del 1942 iniziò l'ultima battaglia di El Alamein. La Folgore combatté fino all'ultimo uomo. Senza arrendersi mai... Il deserto non è mai come te lo immagini. È una distesa infinita di sabbia, di dune e costoni solitari, che affascinano e intimoriscono. Che tutto inghiottono e poco restituiscono. Così è anche quello di El Alamein, che parla solo a chi si sa fermare. "Viandante, arrestati e riverisci" - recitano le parole scritte da Alberto Bechi Luserna ne I ragazzi della Folgore (Edizioni Libreria Militare) e che oggi decorano il Sacrario italiano - "Dio degli eserciti, accogli gli spiriti di questi ragazzi in quell'angolo del cielo che riserbi ai martiri e agli eroi". In questa fetta di terra in Africa settentrionale, la ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Matteo Carnieletto Il 23 ottobre del 1942 iniziò l'ultima battaglia di El. Lacombatté fino all'ultimo uomo. Senza arrendersi mai... Il deserto non è mai come te lo immagini. È una distesa infinita di sabbia, di dune e costoni solitari, che affascinano e intimoriscono. Che tutto inghiottono e poco restituiscono. Così è anche quello di El, che parla solo a chi si sa fermare. "Viandante, arrestati e riverisci" - recitano le parole scritte da Alberto Bechi Luserna ne I ragazzi della(Edizioni Libreria Militare) e che oggi decorano il Sacrario italiano - "Dio degli eserciti, accogli gli spiriti di questi ragazzi in quell'angolo del cielo che riserbi ai martiri e agli eroi". In questa fetta di terra in Africa settentrionale, la ...

bocaseclipse : Ma poi parlo io con il layout verde ma era così cute ho dovuto fare questo sacrificio - taejinssunshine : @97G0LDENBOY Io vivo a napoli,il mio ragazzo vive a roma (prima abitava a 5/6 minuti da casa mia ). È un casino,è d… - KoraKant : poi skully non ha preso troppo bene la cosa in particolare il sacrificio della tizia ed è andato in full berserk se… - CommediaBot : Vegna ver' noi la pace del tuo regno, ché noi ad essa non potem da noi, s'ella non vien, con tutto nostro ingegno.… - bettape : @lofioramonti Per ora io sto mangiato pizza e merende a casa mia..sarà per poco non mi sembra un grande sacrificio… -

Ultime Notizie dalla rete : Così sacrificio Il Matched Betting di NinjaBet.it per guadagnare online: cos'è e come funziona Fortune Italia