Coronavirus, ultime notizie – Record di contagi in Russia: +17.340 in 24 ore. Catalfo: «In Italia altre 10 settimane di cassa integrazione speciale» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, aumentano ancora terapie intensive (+66) e nuovi contagi: +16.079 con 7 mila tamponi in meno. 136 decessi – Il bollettino della Protezione civile 22 ottobreCoronavirus, in Lombardia crescono ancora le vittime: oggi sono 29. Stabile il numero dei nuovi contagi: 4.125 – Il bollettino della Regione Lombardia 22 ottobrePer saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiOggi, 23 ottobre, secondo i dati riportati dalla dashboard della ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ultimi bollettini:, aumentano ancora terapie intensive (+66) e nuovi: +16.079 con 7 mila tamponi in meno. 136 decessi – Il bollettino della Protezione civile 22 ottobre, in Lombardia crescono ancora le vittime: oggi sono 29. Stabile il numero dei nuovi: 4.125 – Il bollettino della Regione Lombardia 22 ottobrePer saperne di più:(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 inCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia ine nel mondo – Le immaginiOggi, 23 ottobre, secondo i dati riportati dalla dashboard della ...

rtl1025 : ?? Impennata dei nuovi casi di positività al #coronavirus; nelle ultime 24 ore sono stati 15.199 i contagiati (ieri… - sole24ore : Coprifuoco in Lombardia, torna il silenzio della primavera - Corriere : A Novara 80 persone positive in una residenza per anziani - SanMarino_RTV : #coronavirus #SanMarino : 17 nuove positività registrate nelle ultime 24 ore. 7 i bambini - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus Messina. Positivo un dipendente, l'Atm sanifica le sue sedi) è stato pubblicato su:… -