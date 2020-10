Calendario Serie A calcio: orari partite 23-26 ottobre, programma, dove vederle su Sky e DAZN (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo la tre-giorni riservata alle coppe europee la Serie A di calcio è pronta – già da stasera – a tornare in campo, con il programma relativo alla quinta giornata del girone d’andata. Il match che aprirà il menù sarà l’anticipo odierno fra Sassuolo e Torino (h 20.45) che, come i match di domani Atalanta-Sampdoria (h 15.00) e Genoa Inter (h 18.00), sarà trasmesso su Sky; mentre Lazio-Bologna (h 20.45) sarà visibile su DAZN. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi La piattaforma OTT riprenderà poi, nella giornata domenicale, dal lunch-match delle 12:30 fra Cagliari e Crotone trasmettendo successivamente anche Benevento-Napoli (15.00), ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo la tre-giorni riservata alle coppe europee laA diè pronta – già da stasera – a tornare in campo, con ilrelativo alla quinta giornata del girone d’andata. Il match che aprirà il menù sarà l’anticipo odierno fra Sassuolo e Torino (h 20.45) che, come i match di domani Atalanta-Sampdoria (h 15.00) e Genoa Inter (h 18.00), sarà trasmesso su Sky; mentre Lazio-Bologna (h 20.45) sarà visibile su. Attiva ora. Guarda 3diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi La piattaforma OTT riprenderà poi, nella giornata domenicale, dal lunch-match delle 12:30 fra Cagliari e Crotone trasmettendo successivamente anche Benevento-Napoli (15.00), ...

CALCIO, SERIE B
PORDENONE «La Reggina è la squadra più esperta del lotto di questo campionato. Non va assolutamente sottovalutata». L'avviso arriva direttamente da Bruno Tedino, uno dei ...

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dei prossimi turni del massimo campionato 2020/21, fino al sedicesimo weekend di gare. Di seguito il programma ...

