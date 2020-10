Briatore accusa di allarmismo Galli a Dritto e Rovescio, Lorenzin sbotta: “Ora è anche virologo” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una polemica accesa quella andata in onda durante l’ultima puntata di Dritto e Rovescio, con Flavio Briatore che è tornato a parlare di Covid e lo ha fatto quasi dimenticando quanto passato a settembre a causa del suo contagio in Sardegna. Questo, almeno, quello che gli viene imputato oggi, anche in riferimento ad alcune sue vecchie dichiarazioni che abbiamo avuto modo di prendere in esame anche sulle nostre pagine. Immancabile anche la replica veemente di Lorenzin, al punto che Paolo Del Debbio è dovuto intervenire a più riprese per sedare gli animi. Il botta e risposta tra Briatore e Lorenzin sul Covid Fondamentalmente, il pensiero di Briatore è lo stesso di sempre. Al netto degli ... Leggi su bufale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una polemica accesa quella andata in onda durante l’ultima puntata di, con Flavioche è tornato a parlare di Covid e lo ha fatto quasi dimenticando quanto passato a settembre a causa del suo contagio in Sardegna. Questo, almeno, quello che gli viene imputato oggi,in riferimento ad alcune sue vecchie dichiarazioni che abbiamo avuto modo di prendere in esamesulle nostre pagine. Immancabilela replica veemente di, al punto che Paolo Del Debbio è dovuto intervenire a più riprese per sedare gli animi. Il botta e risposta trasul Covid Fondamentalmente, il pensiero diè lo stesso di sempre. Al netto degli ...

greciroberto2 : @NicolaPorro Coglione i numeri sono per l'uno e per l'altro.per dar da mangiare a quel tuo povero cristo di briator… - BeaPietrangeli : La carriera per 'meriti' di #Eligreg da #Vallettopoli a #Briatore #GFVIP - rotre54 : Gli italioti. Quelli che questa estate cazzeggiavano sulle spiagge e votano #Salvini & #Meloni. #Lockdown2… - CiaCecy : RT @passo_doppio: Certo la #Santanchè che accusa il governo di aver perso 6 mesi per combattere il #Covid_19 è ridicola. Non ha ballato tut… - Lorenzo32843904 : RT @passo_doppio: Certo la #Santanchè che accusa il governo di aver perso 6 mesi per combattere il #Covid_19 è ridicola. Non ha ballato tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore accusa Briatore accusa di allarmismo Galli a Dritto e Rovescio, Lorenzin sbotta: “Ora è anche virologo” Bufale.net Crespi al vetriolo sull'ex moglie di Briatore: "Una totale incapace"

L’attore non si è fermato alla sola accusa – benché molto grave – contro la showgirl ... ha una voce bruttissima e viene “imposta” da Lucio Presta, grande amico di Briatore”, ha proseguito l’attore.

Lorenzo Crespi contro Elisabetta Gregoraci: “Raccomandata”

L’attore non si è fermato alla sola accusa – benché molto grave – contro la showgirl ... ha una voce bruttissima e viene “imposta” da Lucio Presta, grande amico di Briatore”, ha proseguito l’attore.

L’attore non si è fermato alla sola accusa – benché molto grave – contro la showgirl ... ha una voce bruttissima e viene “imposta” da Lucio Presta, grande amico di Briatore”, ha proseguito l’attore.L’attore non si è fermato alla sola accusa – benché molto grave – contro la showgirl ... ha una voce bruttissima e viene “imposta” da Lucio Presta, grande amico di Briatore”, ha proseguito l’attore.