Taranto | truffe milionarie | in 94 rischiano il giudizio

Ultime Notizie dalla rete : Taranto truffe

La Gazzetta del Mezzogiorno

Un anno fa i 26 arresti, con una sessantina di società coinvolte in un presunto maxi raggiro a livello internazionale ...Un uomo di 57 anni è stato denunciato a Catania dalla polizia con l'accusa di aver truffato con false vendite on line, in concorso con altre persone non ancora individuate, numerose vittime in tutta I ...