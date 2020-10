Quello che c’è da sapere sulle terapie intensive nella seconda ondata (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Foto: IPA)Stando agli ultimi dati pubblicati dalla Protezione civile, al 21 ottobre 2020 risultano complessivamente occupati 870 posti nelle terapie intensive italiane per i soli pazienti Covid-19, a fronte di un totale di 6458 posti disponibili. I numeri sono molto diseguali tra le regioni: sono 123, per esempio, i letti occupati in Lombardia e Lazio; solo uno in Basilicata e nella provincia autonoma di Trento, e addirittura nessuno in Molise. Va da sé, naturalmente, che sono molto diseguali anche il numero di abitanti e soprattutto la disponibilità di posti di ciascuna regione. L’andamento, comunque, è poco tranquillizzante: solo una settimana fa i posti occupati erano 514, quasi la metà di quelli di oggi; un mese fa erano 222. Dati che indicano come il tempo di raddoppio di occupazione dei letti si ... Leggi su wired (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Foto: IPA)Stando agli ultimi dati pubblicati dalla Protezione civile, al 21 ottobre 2020 risultano complessivamente occupati 870 posti nelleitaliane per i soli pazienti Covid-19, a fronte di un totale di 6458 posti disponibili. I numeri sono molto diseguali tra le regioni: sono 123, per esempio, i letti occupati in Lombardia e Lazio; solo uno in Basilicata eprovincia autonoma di Trento, e addirittura nessuno in Molise. Va da sé, naturalmente, che sono molto diseguali anche il numero di abitanti e soprattutto la disponibilità di posti di ciascuna regione. L’andamento, comunque, è poco tranquillizzante: solo una settimana fa i posti occupati erano 514, quasi la metà di quelli di oggi; un mese fa erano 222. Dati che indicano come il tempo di raddoppio di occupazione dei letti si ...

Ultime Notizie dalla rete : Quello che Papa Francesco: "quello che dobbiamo fare è una legge sulle unioni civili" Servizio Informazione Religiosa "Tpl, con la pandemia ripensare l’offerta"

Zanni: "Quel Dpcm non era affatto chiaro"

