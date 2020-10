MK11 Ultimate | Rambo si mostra in un Gameplay

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Warner Bros. Games e NetherRealm Studios svelano il nuovotrailer di Mortal Kombat 11che annuncia il debutto nel franchise dicon la voce e le fattezze di Sylvester Stallone. John J., ex soldato delle Forze Speciali, porta le sue abilità di combattimento nell’universo di Mortal Kombat con il suo coltello per gli attacchi ravvicinati e il suo arco compound per i bersagli a lunga distanza. Esperto di combattimento corpo a corpo,attacca con prese spietate e utilizza trappole per ostacolare i propri avversari, combinandole con la sua forza brutale per affrontare qualsiasi Kombattente. Dietro licenza di STUDIOCANAL, il personaggio giocabile diarriverà il 17 novembre come parte di Mortal Kombat 11 ...