Minaccia di farsi saltare in aria e grida "Allah akbar": attimi di panico a Lione (Di giovedì 22 ottobre 2020) Lione, Francia. Una donna Minaccia di farsi saltare in aria in nome di Allah. La donna getta nel panico l'intera città. Lione, Francia. Nelle prime ore del pomeriggio una vicenda getta nella paura e nel caos l'intera città. Presso la Stazione "Part-Dieu" una donna Minacciava di farsi esplodere e di farsi saltare in aria.

