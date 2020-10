Matthew McConaughey svela il suo dramma segreto

Leggi su people24.myblog

(Di giovedì 22 ottobre 2020)ha appena pubblicato il suo libro autobiografico “Greenlights”. Fra i tanti ricordi degli inizi e dei successi della carriera, ci sono però anche tanti momenti tristi. Come la sua “prima volta”, e quella dell’uomo che lo stup….ò nel retro di un van, dopo avergli fatto perdere i sensi. «Fui ricattato per fare se….o per la prima volta a 15 anni. Ero certo che sarei andato all’inferno per quel se…..o pre-matrimoniale. Oggi, spero davvero che non sia così», racconta l’attore nel suo libro pubblicato il 20 ottobre., oggi padre di tre bambini avuti dalla moglie modella Camila Alves, non aveva mai confessato prima questi bruttissimi ricordi. Ma nonostante il trauma iniziale, l’ottimismo che lo ha sempre ...