Marito e moglie ottantenni si rivedono dopo mesi di separazione a causa del Covid: il VIDEO che ha commosso il web (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si rivedono dopo mesi di separazioni e causa del Covid e scoppiano in lacrime. “I love you“, dice lui . Non è la scena di un film ma la storia, vera, di Joseph ed Eve, Marito e moglie rimasti lontani per sei mesi. Il VIDEO del loro incontro, nella casa di riposo in Florida in cui vivono, ha fatto commuovere il web. Joseph era stato ricoverato in ospedale lo scorso marzo e dopo la guarigione per lui sono stati necessari mesi di riabilitazione. In tutto questo sua moglie, Eve Loreth, non ha potuto fargli visita a causa delle restrizioni per il Covid. Ora si sono incontrati nuovamente. “Oh my God!” ha esclamato la donna ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sidi separazioni edele scoppiano in lacrime. “I love you“, dice lui . Non è la scena di un film ma la storia, vera, di Joseph ed Eve,rimasti lontani per sei. Ildel loro incontro, nella casa di riposo in Florida in cui vivono, ha fatto commuovere il web. Joseph era stato ricoverato in ospedale lo scorso marzo ela guarigione per lui sono stati necessaridi riabilitazione. In tutto questo sua, Eve Loreth, non ha potuto fargli visita adelle restrizioni per il. Ora si sono incontrati nuovamente. “Oh my God!” ha esclamato la donna ...

