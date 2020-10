Le code per i tamponi come luogo di diffusione del virus: l’Ats di Milano lancia l’allarme. Bassetti: «Evitare i test inutili o aumenta il rischio contagio» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (22 ottobre)Le code per i tamponi come potenziale luogo di diffusione del contagio da Coronavirus. L’allarme arriva da Vittorio De Micheli, direttore dell’Ats di Milano: «Una delle cose che abbiamo visto anche in questa ultima stagione è che l’eccessiva fiducia nel tampone provoca dei paradossi. Le persone si fanno il tampone e poi continuano a uscire prima dell’esito, le persone paradossalmente si contaminano facendo la coda per avere il tampone». Sulla stessa lunghezza d’onda le parole dell’infettivologo Matteo Bassetti: «Si fanno troppi tamponi inutili e questo ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronain Italia e nel Mondo: ultime notizie (22 ottobre)Leper ipotenzialedidelda Corona. L’allarme arriva da Vittorio De Micheli, direttore dell’Ats di: «Una delle cose che abbiamo visto anche in questa ultima stagione è che l’eccessiva fiducia nel tampone provoca dei paradossi. Le persone si fanno il tampone e poi continuano a uscire prima dell’esito, le persone paradossalmente si contaminano facendo la coda per avere il tampone». Sulla stessa lunghezza d’onda le parole dell’infettivologo Matteo: «Si fanno troppie questo ...

