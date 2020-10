La Lega teme che Salvini cambi spesso idea sulle misure per la seconda ondata, come è successo con la prima (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nella prima fase dell’emergenza coronavirus, è un dato di fatto, Matteo Salvini è passato dal 35% dei consensi alla Lega fino a 22-23% certificato dagli ultimi sondaggi e – in misura diversa – dal risultato deludente delle elezioni regionali di settembre. Oltre dieci punti percentuali polverizzati a causa di una impressione non proprio solidissima data ai suoi elettori nell’emergenza. In poche settimane, infatti, il leader della Lega aveva parlato di riaperture, poi di chiusure, aveva fatto un uso disinvolto della mascherina, aveva organizzato manifestazioni quando i cittadini ancora non si sentivano al sicuro. Ora, il partito teme l’opinione di Salvini su seconda ondata. LEGGI ANCHE > La rivolta della ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nellafase dell’emergenza coronavirus, è un dato di fatto, Matteoè passato dal 35% dei consensi allafino a 22-23% certificato dagli ultimi sondaggi e – in misura diversa – dal risultato deludente delle elezioni regionali di settembre. Oltre dieci punti percentuali polverizzati a causa di una impressione non proprio solidissima data ai suoi elettori nell’emergenza. In poche settimane, infatti, il leader dellaaveva parlato di riaperture, poi di chiusure, aveva fatto un uso disinvolto della mascherina, aveva organizzato manifestazioni quando i cittadini ancora non si sentivano al sicuro. Ora, il partitol’opinione disu. LEGGI ANCHE > La rivolta della ...

AntonSaviozzi : RT @giornalettismo: Sul coprifuoco in Lombardia, #Salvini aveva detto di 'volerci vedere chiaro'. Ma era stato già superato dalla realtà de… - Moixus1970 : RT @giornalettismo: Sul coprifuoco in Lombardia, #Salvini aveva detto di 'volerci vedere chiaro'. Ma era stato già superato dalla realtà de… - giornalettismo : Sul coprifuoco in Lombardia, #Salvini aveva detto di 'volerci vedere chiaro'. Ma era stato già superato dalla realt… - FrancyP_ : @discordoconme Gli italiani, in generale, votano contro mai a favore. Salvini e Di Maio sono avatar di propaganda.… - lore944 : @ValeryMell1 Lega in Lombardia Ho chiesto al medico di base a quando la vaccinazione antinfluenzale per i soggetti… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega teme Salvini su seconda ondata, la Lega teme i cambi di opinione Giornalettismo Le chat di fuoco contro Conte: "Ecco perché non può reggere"

Conte sotto tiro dopo la frenata sul Mes: "Rinunciare è una follia populista". E il governo si spacca: "Litigano su tutto, l'Italia merita di meglio".

Parla De Meo: "Elettriche e ibride, pronti a sfidare Volkswagen e Toyota"

Intervista all'ad: "Abbiamo le tecnologie giuste per competere, anche se ci vorranno mesi, se non anni, per rimetterci sui binari". E sul mancato matrimonio con FCA: "Puntiamo a rafforzare l'alleanza ...

Conte sotto tiro dopo la frenata sul Mes: "Rinunciare è una follia populista". E il governo si spacca: "Litigano su tutto, l'Italia merita di meglio".Intervista all'ad: "Abbiamo le tecnologie giuste per competere, anche se ci vorranno mesi, se non anni, per rimetterci sui binari". E sul mancato matrimonio con FCA: "Puntiamo a rafforzare l'alleanza ...