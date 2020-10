La brutalità choc di tre indiani | stuprano a turno una bambina

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Federico Garau I 3 erano ospiti della famiglia della piccola, ed hanno atteso che il padre fosse lontano da casa per abusare della minorenne Un autentico orrore quello avvenuto in pieno lockdown all'interno di un'abitazione di Fondi (Latina), dove una bimba indiana di 12 anni è stata ripetutamente violentata da un gruppo di uomini suoi connazionali. Del fatto si sono occupati gli agenti di polizia del commissariato locale, che hanno dato immediato avvio alle indagini dopo aver ricevuto la denuncia della madre della piccola vittima. Secondo quanto ricostruito dagli inquierenti i tre, tutti in attesa di ricevere il permesso di soggiorno e dunque di essere regolarizzati sul territorio nazionali, avevano trovato ospitalità durante il periodo di chiusura del Paese nella casa dove laviveva con i suoi genitori. ...