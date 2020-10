I presidi: “Siano gli istituti a decidere su didattica a distanza, autonomia va rispettata” (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA – “Privare i ragazzi della didattica in presenza è una decisione che deve spettare alle istituzioni scolastiche nella loro autonomia“. Lo dice Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale dirigenti scolastici, in diretta su Rtl 102.5. “Ogni servizio scolastico deve adattarsi alle esigenze del suo bacino di utenza- aggiunge-. Le scuole non sono uffici di quart’ordine che possono sempre adattarsi. E non è vero che la scuola è al centro dei pensieri di tutti”.“DIDATTICA A DISTANZA NON È PANACEA” Leggi su dire (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA – “Privare i ragazzi della didattica in presenza è una decisione che deve spettare alle istituzioni scolastiche nella loro autonomia“. Lo dice Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale dirigenti scolastici, in diretta su Rtl 102.5. “Ogni servizio scolastico deve adattarsi alle esigenze del suo bacino di utenza- aggiunge-. Le scuole non sono uffici di quart’ordine che possono sempre adattarsi. E non è vero che la scuola è al centro dei pensieri di tutti”.“DIDATTICA A DISTANZA NON È PANACEA”

