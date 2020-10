Fabian: “L’Az ha tirato una sola volta in porta e fatto gol. Non meritavamo la sconfitta” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sul sito del Napoli le parole a caldo di Fabian Ruiz dopo la sconfitta del Napoli contro l’Az Alkmaar al San Paolo. Gli olandesi hanno battuto la squadra di Gattuso con un gol di scarto, rendendo già difficile il percorso in Europa League. “Non meritavamo la sconfitta. Loro hanno giocato tutti dietro difendendosi e cercando di ripartire. Non era facile entrare nella loro area però potevamo concretizzare di più. Invece l’AZ ha tirato una sola volta in porta e ha fatto gol. Questo è il calcio, ma adesso dobbiamo guardare avanti, continuare a lavorare così e pensare subito alla gara di campionato col Benevento”. L'articolo Fabian: “L’Az ha tirato una ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sul sito del Napoli le parole a caldo diRuiz dopo la sconfitta del Napoli contro l’Az Alkmaar al San Paolo. Gli olandesi hanno battuto la squadra di Gattuso con un gol di scarto, rendendo già difficile il percorso in Europa League. “Nonla sconfitta. Loro hanno giocato tutti dietro difendendosi e cercando di ripartire. Non era facile entrare nella loro area però potevamo concretizzare di più. Invece l’AZ haunaine hagol. Questo è il calcio, ma adesso dobbiamo guardare avanti, continuare a lavorare così e pensare subito alla gara di campionato col Benevento”. L'articolo: “L’Az hauna ...

Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Fabiàn: 'L'AZ ha giocato tutto dietro, non meritavamo la sconfitta! Un solo tiro in porta...' - tuttonapoli : Fabiàn: 'L'AZ ha giocato tutto dietro, non meritavamo la sconfitta! Un solo tiro in porta...' - napolista : #Fabian: “L’#Az ha tirato una sola volta in porta e fatto gol. Non meritavamo la sconfitta” “Questo è il calcio, ma… - MarcoDiMaro : L'AZ piazza il muro, ma il Napoli è lento e confusionario. Mertens, svogliato, si mangia un suo goal. Hysaj un uom… - NapoliOnly : Questa la probabile scelte di Gattuso in vista dell'esordio in Europa League contro l'Az Alkmaar. #Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabian “L’Az Osimhen trasette cu 'na granna frennesia. Sulo cu 'a presenza soja cagnaje 'o sibacco ilnapolista