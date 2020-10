Ex Ilva, studio Federmanager: 1 mld di euro in 3 anni per salvarla (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Labitalia) - Una soluzione tecnicamente compatibile con gli obiettivi di produzione e di sostenibilità. Questo è quanto propone Federmanager per riportare l'ex-Ilva sul mercato, superando lo stallo in cui è finito l'intero Gruppo. La soluzione tecnica che riguarda il sito di Taranto e che promette ripercussioni positive anche su Cornigliano, Novi Ligure e le altre realtà produttive dell'azienda, è stata dettagliata oggi nell'ambito dell'evento online “Ex-Ilva, quale futuro?”, durante il quale sono state proposte le linee su cui fondare il nuovo piano industriale del Gruppo. La “Proposta di soluzione tecnica per il rilancio dello stabilimento di Taranto” prevede che con un investimento di circa un miliardo di euro, spiegano i manager che hanno ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Labitalia) - Una soluzione tecnicamente compatibile con gli obiettivi di produzione e di sostenibilità. Questo è quanto proponeper riportare l'ex-sul mercato, superando lo stallo in cui è finito l'intero Gruppo. La soluzione tecnica che riguarda il sito di Taranto e che promette ripercussioni positive anche su Cornigliano, Novi Ligure e le altre realtà produttive dell'azienda, è stata dettagliata oggi nell'ambito dell'evento online “Ex-, quale futuro?”, durante il quale sono state proposte le linee su cui fondare il nuovo piano industriale del Gruppo. La “Proposta di soluzione tecnica per il rilancio dello stabilimento di Taranto” prevede che con un investimento di circa un miliardo di, spiegano i manager che hanno ...

La “Proposta di soluzione tecnica per il rilancio dello stabilimento di Taranto” prevede che con un investimento di circa un miliardo di euro, spiegano i manager che hanno elaborato lo studio, si potr ...

Un piano da un miliardo per il rilancio dell'Ilva

Federmanager ha messo a punto un programma triennale di investimenti per l'impianto tarantino. Che dovrà portare alla produzione di otto milioni di tonnellate di acciaio ...

La “Proposta di soluzione tecnica per il rilancio dello stabilimento di Taranto” prevede che con un investimento di circa un miliardo di euro, spiegano i manager che hanno elaborato lo studio, si potr ...Federmanager ha messo a punto un programma triennale di investimenti per l'impianto tarantino. Che dovrà portare alla produzione di otto milioni di tonnellate di acciaio ...