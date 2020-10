Europa League, il programma della prima giornata (Di giovedì 22 ottobre 2020) Europa League, i risultati e le classifiche. In campo Roma, Milan e Napoli. ROMA – Europa League, i risultati e le classifiche. Sono tre le squadre italiane che prenderanno parte alla fase a gironi: Roma, Milan e Napoli. Europa League, risultati e classifiche Di seguito i risultati e le classifiche dei gironi dell’Europa League. Sono tre le squadre italiane: Roma, Milan e Napoli. Europa LeagueGruppo A Classifica: Roma, CSKA Sofia, Cluj, Young Boys 0 1^ giornataCSKA Sofia-Cluj (22/10 ore 18.55)Young Boys-Roma (22/10 ore 18.55) Gruppo B 1^ giornataDundalk-Molde (22/10 ore 18.55)Rapid Vienna-Arsenal (22/10 ore 18.55) Classifica: Arsenal, Rapid Vienna, ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 ottobre 2020), i risultati e le classifiche. In campo Roma, Milan e Napoli. ROMA –, i risultati e le classifiche. Sono tre le squadre italiane che prenderanno parte alla fase a gironi: Roma, Milan e Napoli., risultati e classifiche Di seguito i risultati e le classifiche dei gironi dell’. Sono tre le squadre italiane: Roma, Milan e Napoli.Gruppo A Classifica: Roma, CSKA Sofia, Cluj, Young Boys 0 1^CSKA Sofia-Cluj (22/10 ore 18.55)Young Boys-Roma (22/10 ore 18.55) Gruppo B 1^Dundalk-Molde (22/10 ore 18.55)Rapid Vienna-Arsenal (22/10 ore 18.55) Classifica: Arsenal, Rapid Vienna, ...

