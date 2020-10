DOC - Nelle tue mani, intervista esclusiva a Pierpaolo Spollon: "Con Riccardo ho in comune il modo di reagire alle avversità" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Conosciamo meglio Pierpaolo Spollon, il giovane interprete di Riccardo Bonvegna in DOC-Nelle tue mani. Leggi su comingsoon (Di giovedì 22 ottobre 2020) Conosciamo meglio, il giovane interprete diBonvegna in DOC-tue

Raiofficialnews : ??#DOCnelleTueMani, la trama degli episodi in onda stasera in prima visione alle 21:25 su @RaiUno ?… - Raicomspa : Il #23ottobre inizia una imperdibile collezione, la stagione completa di @DocNelleTueMani, la fiction Rai campione… - Raiofficialnews : ??Torna la fiction rivelazione dell’anno: #DOCnelleTueMani, in prima visione da stasera alle 21:25 su @RaiUno e… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Doc - Nelle tue mani, stasera su Rai1 gli episodi 11 e 12: la trama - marcoluci1 : RT @Raiofficialnews: ??#DOCnelleTueMani, la trama degli episodi in onda stasera in prima visione alle 21:25 su @RaiUno ? -