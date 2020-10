Covid, ospedale di Alzano: indagato l’ex direttore generale della sanità lombarda (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’ex direttore della Sanità lombarda, Luigi Cajazzo, è indagato dalla procura di Bergamo nell’inchiesta sulla chiusura e la pronta riapertura, dopo poche ore, il 23 febbraio scorso, del pronto soccorso dell’ospedale di Alzano Lombardo dove erano stati accertati due casi di coronavirus. Insieme a Luigi Cajazzo sarebbero indagati altri funzionari regionali. La notizia è emersa dalle acquisizioni di materiale informatico, digitale e copie di memorie telefoniche che hanno riguardato anche l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, che non è indagato, e altri funzionari dell’assessorato, secondo quanto riporta Adnkronos. L’indagine era partita nei mesi scorsi per accertare eventuali responsabilità ... Leggi su blogo (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’exSanità, Luigi Cajazzo, èdalla procura di Bergamo nell’inchiesta sulla chiusura e la pronta riapertura, dopo poche ore, il 23 febbraio scorso, del pronto soccorso dell’diLombardo dove erano stati accertati due casi di coronavirus. Insieme a Luigi Cajazzo sarebbero indagati altri funzionari regionali. La notizia è emersa dalle acquisizioni di materiale informatico, digitale e copie di memorie telefoniche che hanno riguardato anche l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, che non è, e altri funzionari dell’assessorato, secondo quanto riporta Adnkronos. L’indagine era partita nei mesi scorsi per accertare eventuali responsabilità ...

matteosalvinimi : Rissa tra immigrati nel centro di accoglienza di Siculiana, ad Agrigento, con un poliziotto ferito e portato in osp… - fattoquotidiano : Focolaio all’ospedale Sacco di Milano, punto di riferimento anti-Covid. I medici contagiati: “Le mascherine donate… - HuffPostItalia : La neonata è positiva al Covid, la madre la abbandonata in ospedale: 'È irreperibile' - GaIadhrim : @L1beroP @sensocritico2 @marzia38580873 @nonnesonulla_ @robymancio Lo sai che di cancro ne muoiono molti di più ogn… - Marilen11936584 : RT @cris_cersei: Signora con cancro all'ultimo stadio ricoverata d'urgenza in un ospedale di Roma, risulta positiva al #Covid_19 . Sul fog… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ospedale Milano: superati 150 ricoveri in terapia intensiva, riapre l'ospedale Covid in Fiera Rai News Paura del Covid, sospese le visite ai pazienti ricoverati negli ospedali del Vicentino Le eccezioni

«Alla luce dell'incremento dei casi Covid riscontrati nel territorio - si legge nel testo - in via precauzionale dalla giornata di oggi sono sospese tutte le visite ai degenti ricoverati negli ...

Coronavirus: Gallera, 'sfida vera è mantenere altre attività ospedali'

"La sfida oggi è ricoverare pazienti Covid gravi e mantenere altre attività per i pazienti oncologici e per altre patologie. La sfida è non chiudere tutto per curare i pazienti Covid", ribadisce.

«Alla luce dell'incremento dei casi Covid riscontrati nel territorio - si legge nel testo - in via precauzionale dalla giornata di oggi sono sospese tutte le visite ai degenti ricoverati negli ..."La sfida oggi è ricoverare pazienti Covid gravi e mantenere altre attività per i pazienti oncologici e per altre patologie. La sfida è non chiudere tutto per curare i pazienti Covid", ribadisce.