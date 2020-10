 Conte avverte | Situazione molto critica | pronti a intervenire se necessario

Leggi su agi

(Di giovedì 22 ottobre 2020) (AGI) - L'Italia è oggi in una"diversa" rispetto a quella di marzo anche se "". Non lo nasconde il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua informativa alla Camera sull'andamento della pandemia e la necessità che ha spinto ad adottare urgentemente un nuovo dpcm, domenica scorsa. L'Italia è ancora nella morsa della pandemia bisogna essereIl premier ricorda che si è ancora "dentro la pandemia e che èrimanere "vigili e prudenti" e "flessibili" nel valutare l'andamento dei contagi ed annuncia che si è "nuovamente se". Ribadisce che non vi sarà alcun aumento delle ...