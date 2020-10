Chiusura scuole e DAD, ma basta poco per tornare in classe (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Chiusura delle scuole è uno spauracchio che si cerca di allontanare a tutti i costi. Una sorta di ultimo baluardo contro il lockdown, che pare imminente. E ci sono alcune aree d’Italia che hanno già ceduto al blocco della didattica in presenza. Il ripiegamento su quella a distanza, la tanto nominata DAD, era una conseguenza prevedibile. In Campania la Chiusura delle scuole è ormai realtà da una settimana abbondante. Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, non si è tirato indietro quando c’è stata la necessità di applicare misure estreme. E la riapertura è incerta, visto il numero dei contagi che tende a mantenersi costantemente su un numero mediamente elevato. Il rischio di un proseguimento con la didattica a distanza è dunque ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ladelleè uno spauracchio che si cerca di allontanare a tutti i costi. Una sorta di ultimo baluardo contro il lockdown, che pare imminente. E ci sono alcune aree d’Italia che hanno già ceduto al blocco della didattica in presenza. Il ripiegamento su quella a distanza, la tanto nominata DAD, era una conseguenza prevedibile. In Campania ladelleè ormai realtà da una settimana abbondante. Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, non si è tirato indietro quando c’è stata la necessità di applicare misure estreme. E la riapertura è incerta, visto il numero dei contagi che tende a mantenersi costantemente su un numero mediamente elevato. Il rischio di un proseguimento con la didattica a distanza è dunque ...

Internazionale : In Germania la riapertura degli istituti potrebbe aver contribuito a contenere l’epidemia. In Italia è successo il… - TeresaBellanova : Quando ha saputo della chiusura delle scuole, il maestro Tonino Stornaiuolo non ci ha pensato due volte e con lo za… - TgrMolise : #Covid_19 Positivi 5 adulti e sei bambini. Sale ad 11 il numero dei contagi a #Colletorto. Il sindaco Cosimo Mele h… - lapastacolpesto : Ma il Tg1 ha appena mandato un servizio vergognoso 'si iniziano a vedere i risultati della chiusura delle scuole: m… - Yogaolic : Altre soluzioni alla chiusura di tutte le scuole superiori...e noi che pensavamo fosse solo la soluzione del govern… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusura scuole Coronavirus, Crisanti: “Evitare nuovo lockdown con coprifuoco e chiusura delle scuole” Orizzonte Scuola Scuole "chiuse" e didattica a distanza: molti contrari, l'accusa: «Usata politicamente contro il governo»

La scuola come strumento di lotta politica ... chiarezza per convincere i più "spaventati" dal virus a portarsi sul fronte contrario alla chiusura degli istituti scolastici. Sarebbe invece importante ...

In Russia 15.971 casi e 290 vittime

? Berlino inserisce 11 regioni dell’Italia fra le zone a rischio? In Russia 15.971 casi e 290 vittime ? Argentina, nuovo record di casi giornalieri: 18.326? Bolsonaro rinnega l’accordo per testare in ...

La scuola come strumento di lotta politica ... chiarezza per convincere i più "spaventati" dal virus a portarsi sul fronte contrario alla chiusura degli istituti scolastici. Sarebbe invece importante ...? Berlino inserisce 11 regioni dell’Italia fra le zone a rischio? In Russia 15.971 casi e 290 vittime ? Argentina, nuovo record di casi giornalieri: 18.326? Bolsonaro rinnega l’accordo per testare in ...