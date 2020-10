Chi è Marzia Gregoraci, la sorella “gemella diversa” di Elisabetta (Di giovedì 22 ottobre 2020) La bellezza è un dono di famiglia e così anche la bella Marzia Gregoraci è seguitissima sui social, dove posta foto in cui spesso è in compagnia della sorella maggiore. Le due donne sono molto legate e non conoscono rivalità e invidie. Non si vedono molto spesso, visto che una abita a Soverato, in Calabria, mentre l’altra si trova a Montecarlo, nonostante ciò sono costantemente in contatto e quando possono si incontrano. Se fisicamente Marzia è molto simile alla showgirl calabrese, i loro caratteri sono diversi. La prima è più riservata, mentre l’altra è un vulcano di energia. Una differenza che, come hanno raccontato entrambe, era presente sin da quando erano piccole. “Da ragazzina era un tornado – aveva raccontato qualche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) La bellezza è un dono di famiglia e così anche la bellaè seguitissima sui social, dove posta foto in cui spesso è in compagnia dellamaggiore. Le due donne sono molto legate e non conoscono rivalità e invidie. Non si vedono molto spesso, visto che una abita a Soverato, in Calabria, mentre l’altra si trova a Montecarlo, nonostante ciò sono costantemente in contatto e quando possono si incontrano. Se fisicamenteè molto simile alla showgirl calabrese, i loro caratteri sono diversi. La prima è più riservata, mentre l’altra è un vulcano di energia. Una differenza che, come hanno raccontato entrambe, era presente sin da quando erano piccole. “Da ragazzina era un tornado – aveva raccontato qualche ...

